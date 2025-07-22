KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 07:30
DHM'de AİM olarak Çalışanlar Var mı?

5-10 sene kadro dolu olduğu için aimden alım olmayacağını söyledi calisan aim ne kadar doğru? Düz memur alıyolar ama

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