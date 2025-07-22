KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 09:05
Ortaöğretim kpss puanı olmak ve Lisans mezunu olmak

Merhaba, 2024 yılında kpss ortaöğretim sınavına girdim. Bu sene bu ayın 8 inde lisanstan mezun oldum. 2025/1 merkezi alımlarına ortaöğretim puanım ile başvurdum. Başta Tüik olmak üzere üniversitelere de başvurdum. Ortaöğretim puanımı bu koşullarda kullanabilir miyim? araştırma yaptım ancak bazı kişiler de aynı durumda olup kullanabildiğini, bir kesim ise kullanılamayacağını söylüyor. Net bilgiyi nasıl öğrenebilirim?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.


maestroy
Aday Memur
22 Temmuz 2025 09:09

Lisans mezuniyetinizi aldığınız anda ortaöğretim puanınız yanar

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