Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 09:06
Adi malül olarak emekli olmak

Meslekte 15. Yılım.yipranma ile 17 yıl civarı ediyor.sivil memurluğa geçtim ama teşkilatın sorunu bitmiyor.yillik izine çıkmak sorun amir baskısı sorun.adi malullük hakkımı kullanırsam ne kadar maaş alırım?adı malül olup maaş alan varmı


polis olsam
Aday Memur
22 Temmuz 2025 09:07

o ne

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