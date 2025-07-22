Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 10:00
Polis okulu dönem sonu mezun olamama.

Bir yakınım okul daki POMEM sınav notları yüksek olmasına rağmen dönem sonu ESS mülakatta beş öğrenci başarısız sayılarak mezun edilmemiş.bu tür olayı yaşayan tanıdığı olan varmıdır.idari mah.dava açmayı düşünüyor.bu konuda tecrübeli avukat bilen varsa paylaşabilirmi.bu şekilde dava açıp kazazanıp dönen varmı.güvenlik soruşturma en ufak bir çizik dahi yoktur.çocuk ve ailesi büyük bir şok içerisinde yardımcı olabilecek varmı.


polis olsam
Aday Memur
22 Temmuz 2025 10:09

çok varmış öyle. benim de TCK m.179/c'den hagb var sonunda ne olur bilmiyorum.


Her neyseo
Aday Memur
22 Temmuz 2025 10:55

Aynı durumu ben de yaşadım idari dava işlemlerini bu hafta başlatıyorum.


sancak bayrak
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 11:37

Bu konuda hep bilgim yok ama,7 gün içinde yürütmeyi durdurma, için dava açmak gerekiyomuş,idari dava da 60 gün ama emin değilim, Ankara idare mahkemelerinde açmak hızlı olması için.Allah hakkınızda hayırlısını nasip etsin.O kadar oku saçma sapan heyetin kurbanı ol.

Her neyseo, 1 saat önce

Aynı durumu ben de yaşadım idari dava işlemlerini bu hafta başlatıyorum.


Ercan arıkan
Memur
22 Temmuz 2025 11:51
idari dava süresi 60 ğün. idari davayı okulun olduğu ildeki idare mahkemesine açabilirsiniz . arkdaşların dediği ğibi ankara bölge idare hızlı bakıyor aç diye iyuk ta bir kanun yok dava bölgesindeki vets en yakın bölge idare mahkemesi bakar. yürütmeyi durdurmalı açtırın idari davalara bakan avukat var. tanıdık

Her neyseo
Aday Memur
22 Temmuz 2025 12:06

Mülakat sonucunda 60 gün içinde idari yargı yolu açıktır diyor. Yürütme durdurmaya yönelik dava açılacak mahkeme uygun bulursa tekrardan mülakata gireceğiz. Süreç uzun ve meşakkatli gibi duruyor. Yakınınızla iletişim halinde olmak için bana yazar mısınız mesajlardan


sancak bayrak
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 12:08

Bu tür davalara bakan avukat ve isim tel.burdan yada özelden mesaj yardımcı olabilecek var mı.

Toplam 6 mesaj

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