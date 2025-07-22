Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2025 11:02
Yatırım tavsiyesi...

Merhaba, evim ve arabam var, evimin borcunu bitirdim, elimde 1 milyon civarı altın döviz var yatırım olarak ne tavsiye edersiniz, tarla alıp bahçe hobi bahçesi tarzı bir yer yapmaya niyetliyim ama piyasa çok değişken dağın başına milyon istiyorlar banada tarlaya o kadar para vermek mantıklı gelmiyor, sizce bu parayla 1+1 alıp kiraya vermekmi yoksa tarla almakmı yoksa arabayı yeni model araçlamı yenilemek mantıklıdır, şimdiden teşekkürler.


Sakaryalı540
Şef
22 Temmuz 2025 11:12

Kardeş bana borç ver üzerine ekleme yaparak sana da yavaş yavaş öderim altın olarak ver altın olarak al al sana yatırım tavsiyesi :)


kenandere
Aday Memur
22 Temmuz 2025 11:20

Teşekkürler, değerlendireceğim :)

Sakaryalı540, 1 saat önce

Kardeş bana borç ver üzerine ekleme yaparak sana da yavaş yavaş öderim altın olarak ver altın olarak al al sana yatırım tavsiyesi :)

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