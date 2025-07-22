Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 11:49
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili yaşadığım bir durum hakkında

Merhaba kıymetli arkadaşlar, otomatik katılım beste 7 senede 49 bin tl birikmiş. (çıktığımda ödenecek net rakam) fon değiştirme hakkı vermiyorlar tl de birikiyor para. Görev yeri değişikliği sonrası Yeni kaydettikleri şirkette fon değiştirme var ama daha yeni başladım.

Niye zamamında çıkıp yeniden giriş yapıp altın vs fonları seçmedin derseniz yaptım bir hata ve bu böyle devam etti 7 sene oldu.

Siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız çıkıp paramı alayım mı ?

Yeniden bir bes şirketine kayıt olsam sıfırdan başlayacak ve yine yıllar sürecek.

mantıklı olan ne bir akıl verin ne yapayım ?


Lewo124
Şef
22 Temmuz 2025 11:57
çıkın sayın hocam. birikiminizi altından yana yapın.

Pelinin1
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 12:05

hocam çıkma 10 yılın sonunda çıkarsın hakediş oranı daha fazla olur

dikkat: yatırım tavsiyesi değildir !

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