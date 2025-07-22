Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili yaşadığım bir durum hakkında

Merhaba kıymetli arkadaşlar, otomatik katılım beste 7 senede 49 bin tl birikmiş. (çıktığımda ödenecek net rakam) fon değiştirme hakkı vermiyorlar tl de birikiyor para. Görev yeri değişikliği sonrası Yeni kaydettikleri şirkette fon değiştirme var ama daha yeni başladım.

Niye zamamında çıkıp yeniden giriş yapıp altın vs fonları seçmedin derseniz yaptım bir hata ve bu böyle devam etti 7 sene oldu.

Siz benim yerimde olsanız ne yaparsınız çıkıp paramı alayım mı ?

Yeniden bir bes şirketine kayıt olsam sıfırdan başlayacak ve yine yıllar sürecek.

mantıklı olan ne bir akıl verin ne yapayım ?