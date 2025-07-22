Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 12:14
Maaş farkı
3 Temmuzda yeni atama olarak işe başladım. Maaş farkı alabiliyormuyuz? mutemet arkadaşlar cevap verebilir mi ?

Çok Yazılan Konular

Ayın 15'inde Maaşım YatmadıSosyal Hizmet Atama Koşullarıİller Arası Tayin SilmeSağlık Mazeret TayiniÖzel Sektör Eş Durumu TayiniFiili Hizmet Süresi ve Askerlikİstifa Sonrası Açıktan Atama Kurası (Diğer Sağlık Personeli)İller Arası TayinSendikalarımız Ortaöğretimle Atanıp AÖF Okumak?

Sözlük

bi mola radyo yayını 4 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 1 rakip 1 zenginlerin mutsuz olması 2 güne bir söz bırak 1 günün filmi 1 başka ülkede yaşamayı istemek 1 mutluluk veren kokular 3 şu an çalan şarkı 3 Bugün bana yarın sana 1

Son Haberler

CHP'nin itirazını Anayasa Mahkemesi reddettiDolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son DurumAltın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı: Gram ve Ons Son Durumİstanbul'da zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdiTürkiye Çelik Kubbe'yi devreye aldı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.