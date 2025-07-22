8 Eylül 1999 sonrası ilk defa çalışma hayatına girip 25 yıl hizmetini tamamlayan var mı?

Arkadaşlar;
Memurlara emekli ikramiyesi, 2023 EYT yasası öncesinde yazıldığı gibi kalıp güncelleme yapılmadan "mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenir" olarak kalmıştır. Bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 sonrası kadın ve erkek memurlardan 25 yılını tamamladıktan sonra 58 veya 60 yaşını beklemek üzere istifa edenlere aylık bağlanma şartı beklenmeden emekli ikramiyelerinin ödenmesi hususunda lütfen sendikalarınızı bilgilendiriniz. İktidara bu konu hakkında talepte bulunsunlar hatta mümkünse bununla ilgili idare mahkemesi yolunu da gidilmelidir. 45-50 yaşında 25 yıl hizmetini tamamlayan bir kişi neden 10-15 sene emekli ikramiyesini almak için bekletilir ki? Emekli Sandığı kesintisini devlet olarak 25 yıl 300 ay günü gününe bir fiil yapıp ta süre dolunca ben vermiyorum demek hukuka da akla da mantığa da asla uygun değildir. Emekli maaşı belki bekletilebilir ki oda yanlış bence ama ikramiye asla bekletilmemelidir. Lütfen konu hakkında destek olunuz.
Arkadaşlar;
Memurlara emekli ikramiyesi, 2023 EYT yasası öncesinde yazıldığı gibi kalıp güncelleme yapılmadan "mutlaka aylık bağlanma sırasında ödenir" olarak kalmıştır. Bu işlem artık güncelliğini yitirmiş olduğundan, kanun değişikliğiyle düzeltilme yapılmalıdır. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 sonrası kadın ve erkek memurlardan 25 yılını tamamladıktan sonra 58 veya 60 yaşını beklemek üzere istifa edenlere aylık bağlanma şartı beklenmeden emekli ikramiyelerinin ödenmesi hususunda lütfen sendikalarınızı bilgilendiriniz. İktidara bu konu hakkında talepte bulunsunlar hatta mümkünse bununla ilgili idare mahkemesi yolunu da gidilmelidir. 45-50 yaşında 25 yıl hizmetini tamamlayan bir kişi neden 10-15 sene emekli ikramiyesini almak için bekletilir ki? Emekli Sandığı kesintisini devlet olarak 25 yıl 300 ay günü gününe bir fiil yapıp ta süre dolunca ben vermiyorum demek hukuka da akla da mantığa da asla uygun değildir. Emekli maaşı belki bekletilebilir ki oda yanlış bence ama ikramiye asla bekletilmemelidir. Lütfen konu hakkında destek olunuz.