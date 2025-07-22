Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 12:50
Atanmış sosyal çalışmacı

Adalet bakanlığına atanmış sosyal çalışmacılara sorum var. İstanbulda hangi adliyeleri yazmalıyım? Puanım p3 78,9 mülakata çağırılır mıyım?

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