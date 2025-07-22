Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 12:50
Tez Makalesinde Danışman Adı & Etik İhlal

Merhaba arkadaşlar,

Bir cendere içine düştüm içinden çıkamıyorum. Aynı alandan olmadığım bir arkadaşım tez sürecinde topladığı ama tezinde kullanmayacağını beyan ettiği veriler ile makale üretmek istedi. Benim alanıma daha yakın olduğu için analizini yaptım. Nitel bir çalışmaydı. Bulguları yazdım. Diğer bölümlerin yazımında da çok ciddi emeklerim oldu. Bu sebeple makale de 2.yazar olarak yer aldım. Bu süreçte danışman hiç yoktu.

Makale "Tezden üretilmiştir." ibaresi ile yayınlandı. Sonradan işin ciddiyetinin farkına vardım. Tezden üretilen makalelerde danışmanının adını yazmayıp etik ihlal alan ve çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Tez benim tezim değil, diğer arkadaş akademide değil; o yüzden üzerine düşmüyor şu anda. Danışmanı ise emekli olmuş.

Bu durumda benim başıma ne gelir? Eser listesinde mecburen beyan edeceğim. Fakat puanlamaya dahil etmeyeceğim çünkü alan dışı makale. Örneğin; ben sınıf öğretmenliğindeyim, makale lise öğrencileri ile ilgili.

Sanırım bittim; tüm kariyerim heba oldu değil mi?


jackreacher52
Aday Memur
22 Temmuz 2025 13:04

Bu durum ciddi bir etik sorun oluşturuyor ancak kariyerinizin tamamen heba olduğu anlamına gelmez. Adım adım açıklayayım:

1. Sorunun Temeli: Danışmanın Atlanması

YÖK Akademik Etik İlkeleri ve çoğu uluslararası yayın kuralına göre, tezden üretilen makalelerde tez danışmanının yazarlığı zorunludur (Katkı sağlamasa bile).

"Tezden üretilmiştir" ibaresi, makalenin tezin fikri mülkiyetine dayandığını gösterir. Bu durumda danışmanın atlanması ciddi bir etik ihlalidir (YÖK Etik Yönergesi Madde 9: "Kaynak gösterme ve atıf zorunluluğu").

2. Sizin Riskleriniz

İdari Soruşturma: Makale YÖK veya üniversite etik kurulunca incelenirse, ikinci yazar olarak sorumluluğunuz oluşabilir (bilgisizlik mazeret kabul edilmeyebilir).

Makalenin Geri Çekilmesi: Dergi, danışman eklenmediği takdirde makaleyi geri çekebilir. Bu, akademik itibarınıza zarar verir.

Disiplin Cezası: En kötü ihtimalle uyarı, kınama veya geçici görevden uzaklaştırma gibi yaptırımlar uygulanabilir (kariyer sonu değil, ama leke oluşturur).

3. Acil Çözüm Önerileri

a) Düzeltme Başvurusu (En Kritik Adım!)

Dergiye hemen resmi başvuru yapın:

"Danışmanın isminin yazarlık listesine eklenmesi gerektiğini fark ettik" diyerek yazım hatası gibi sunun.

Emekli danışmanla iletişime geçin: Onayını alarak dergiden makalede düzeltme talep edin.

Örnek gerekçe: "Tez danışmanının katkısı yazım aşamasında gözden kaçmıştır."

b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)

Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.

Resmi başvurularda (doçentlik, proje) göstermeyin.

Gerekçe: "Makale, tez danışmanının katılımı olmadan yayınlandığı için etik kaygılarla listemden çıkardım."

c) Proaktif Açıklama (Riskli ama Onarıcı)

Üniversitenizdeki akademik etik kuruluna danışın: Durumu kendiniz bildirip "nasıl düzeltebilirim?" diye sorun.

Avantajı: Şeffaflık, cezayı hafifletebilir.

Risk: Soruşturma başlatılabilir.

4. Ne Yapmamalısınız?

&#10060; "Danışman emekli, bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Makale çevrimiçi kalırsa risk sürer.

&#10060; Makaleyi eser listesine ekleyip "puanlamaya dahil etmemeyi" güvenli saymayın. Etik ihlal varlığı bile sorun çıkarabilir.

5. Gelecek için Kritik Uyarılar

Tezden üretilen makalelerde: Tez sahibi, danışman ve tüm yazarlar baştan mutabakat sağlamalı.

Yazar sorumluluğu: Bir makalede adınız varsa, etik kuralları bilmek sizin yükümlülüğünüzdür (COPE yönergelerini okuyun: publicationethics.org).

Alan dışı çalışmalar: Katkınız olsa bile, uzmanlığınız dışındaki yayınlarda yazar olmak kariyerinizi zedeleyebilir.

Sonuç: Panik Yapmayın, Harekete Geçin!

En acil çözüm: Dergiye düzeltme başvurusu yaparak danışmanı makaleye ekleyin.

Mümkün değilse: Makaleyi tüm akademik listelerinizden çıkarın ve gelecekte asla kullanmayın.

Kariyeriniz bitmiş değil: Bu hata, düzeltilebilir. Önemli olan proaktif davranıp tekrarlamamak.

"Akademide etik, teknik başarıdan önce gelir. Bu dersi öğrenmiş olmanız, gelecekteki kariyerinizi aslında güçlendirecektir."


Kalimba08
22 Temmuz 2025 13:09

Hocam bu yazıyı nereden alıntıladınız?

jackreacher52, 2 saat önce

Bu durum ciddi bir etik sorun oluşturuyor ancak kariyerinizin tamamen heba olduğu anlamına gelmez. Adım adım açıklayayım:

1. Sorunun Temeli: Danışmanın Atlanması

YÖK Akademik Etik İlkeleri ve çoğu uluslararası yayın kuralına göre, tezden üretilen makalelerde tez danışmanının yazarlığı zorunludur (Katkı sağlamasa bile).

"Tezden üretilmiştir" ibaresi, makalenin tezin fikri mülkiyetine dayandığını gösterir. Bu durumda danışmanın atlanması ciddi bir etik ihlalidir (YÖK Etik Yönergesi Madde 9: "Kaynak gösterme ve atıf zorunluluğu").

2. Sizin Riskleriniz

İdari Soruşturma: Makale YÖK veya üniversite etik kurulunca incelenirse, ikinci yazar olarak sorumluluğunuz oluşabilir (bilgisizlik mazeret kabul edilmeyebilir).

Makalenin Geri Çekilmesi: Dergi, danışman eklenmediği takdirde makaleyi geri çekebilir. Bu, akademik itibarınıza zarar verir.

Disiplin Cezası: En kötü ihtimalle uyarı, kınama veya geçici görevden uzaklaştırma gibi yaptırımlar uygulanabilir (kariyer sonu değil, ama leke oluşturur).

3. Acil Çözüm Önerileri

a) Düzeltme Başvurusu (En Kritik Adım!)

Dergiye hemen resmi başvuru yapın:

"Danışmanın isminin yazarlık listesine eklenmesi gerektiğini fark ettik" diyerek yazım hatası gibi sunun.

Emekli danışmanla iletişime geçin: Onayını alarak dergiden makalede düzeltme talep edin.

Örnek gerekçe: "Tez danışmanının katkısı yazım aşamasında gözden kaçmıştır."

b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)

Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.

Resmi başvurularda (doçentlik, proje) göstermeyin.

Gerekçe: "Makale, tez danışmanının katılımı olmadan yayınlandığı için etik kaygılarla listemden çıkardım."

c) Proaktif Açıklama (Riskli ama Onarıcı)

Üniversitenizdeki akademik etik kuruluna danışın: Durumu kendiniz bildirip "nasıl düzeltebilirim?" diye sorun.

Avantajı: Şeffaflık, cezayı hafifletebilir.

Risk: Soruşturma başlatılabilir.

4. Ne Yapmamalısınız?

&#10060; "Danışman emekli, bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Makale çevrimiçi kalırsa risk sürer.

&#10060; Makaleyi eser listesine ekleyip "puanlamaya dahil etmemeyi" güvenli saymayın. Etik ihlal varlığı bile sorun çıkarabilir.

5. Gelecek için Kritik Uyarılar

Tezden üretilen makalelerde: Tez sahibi, danışman ve tüm yazarlar baştan mutabakat sağlamalı.

Yazar sorumluluğu: Bir makalede adınız varsa, etik kuralları bilmek sizin yükümlülüğünüzdür (COPE yönergelerini okuyun: publicationethics.org).

Alan dışı çalışmalar: Katkınız olsa bile, uzmanlığınız dışındaki yayınlarda yazar olmak kariyerinizi zedeleyebilir.

Sonuç: Panik Yapmayın, Harekete Geçin!

En acil çözüm: Dergiye düzeltme başvurusu yaparak danışmanı makaleye ekleyin.

Mümkün değilse: Makaleyi tüm akademik listelerinizden çıkarın ve gelecekte asla kullanmayın.

Kariyeriniz bitmiş değil: Bu hata, düzeltilebilir. Önemli olan proaktif davranıp tekrarlamamak.

"Akademide etik, teknik başarıdan önce gelir. Bu dersi öğrenmiş olmanız, gelecekteki kariyerinizi aslında güçlendirecektir."


Kalimba08
22 Temmuz 2025 13:18

Şu sebeple soruyorum; aşağıdaki bilgi hatalı:

b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)

Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.

Tüm eserlere özgeçmişte yer vermek zorundayız. Ama ben bu makaleyi beyanname de kullanmayacağım.

jackreacher52, 2 saat önce

Bu durum ciddi bir etik sorun oluşturuyor ancak kariyerinizin tamamen heba olduğu anlamına gelmez. Adım adım açıklayayım:

1. Sorunun Temeli: Danışmanın Atlanması

YÖK Akademik Etik İlkeleri ve çoğu uluslararası yayın kuralına göre, tezden üretilen makalelerde tez danışmanının yazarlığı zorunludur (Katkı sağlamasa bile).

"Tezden üretilmiştir" ibaresi, makalenin tezin fikri mülkiyetine dayandığını gösterir. Bu durumda danışmanın atlanması ciddi bir etik ihlalidir (YÖK Etik Yönergesi Madde 9: "Kaynak gösterme ve atıf zorunluluğu").

2. Sizin Riskleriniz

İdari Soruşturma: Makale YÖK veya üniversite etik kurulunca incelenirse, ikinci yazar olarak sorumluluğunuz oluşabilir (bilgisizlik mazeret kabul edilmeyebilir).

Makalenin Geri Çekilmesi: Dergi, danışman eklenmediği takdirde makaleyi geri çekebilir. Bu, akademik itibarınıza zarar verir.

Disiplin Cezası: En kötü ihtimalle uyarı, kınama veya geçici görevden uzaklaştırma gibi yaptırımlar uygulanabilir (kariyer sonu değil, ama leke oluşturur).

3. Acil Çözüm Önerileri

a) Düzeltme Başvurusu (En Kritik Adım!)

Dergiye hemen resmi başvuru yapın:

"Danışmanın isminin yazarlık listesine eklenmesi gerektiğini fark ettik" diyerek yazım hatası gibi sunun.

Emekli danışmanla iletişime geçin: Onayını alarak dergiden makalede düzeltme talep edin.

Örnek gerekçe: "Tez danışmanının katkısı yazım aşamasında gözden kaçmıştır."

b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)

Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.

Resmi başvurularda (doçentlik, proje) göstermeyin.

Gerekçe: "Makale, tez danışmanının katılımı olmadan yayınlandığı için etik kaygılarla listemden çıkardım."

c) Proaktif Açıklama (Riskli ama Onarıcı)

Üniversitenizdeki akademik etik kuruluna danışın: Durumu kendiniz bildirip "nasıl düzeltebilirim?" diye sorun.

Avantajı: Şeffaflık, cezayı hafifletebilir.

Risk: Soruşturma başlatılabilir.

4. Ne Yapmamalısınız?

&#10060; "Danışman emekli, bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Makale çevrimiçi kalırsa risk sürer.

&#10060; Makaleyi eser listesine ekleyip "puanlamaya dahil etmemeyi" güvenli saymayın. Etik ihlal varlığı bile sorun çıkarabilir.

5. Gelecek için Kritik Uyarılar

Tezden üretilen makalelerde: Tez sahibi, danışman ve tüm yazarlar baştan mutabakat sağlamalı.

Yazar sorumluluğu: Bir makalede adınız varsa, etik kuralları bilmek sizin yükümlülüğünüzdür (COPE yönergelerini okuyun: publicationethics.org).

Alan dışı çalışmalar: Katkınız olsa bile, uzmanlığınız dışındaki yayınlarda yazar olmak kariyerinizi zedeleyebilir.

Sonuç: Panik Yapmayın, Harekete Geçin!

En acil çözüm: Dergiye düzeltme başvurusu yaparak danışmanı makaleye ekleyin.

Mümkün değilse: Makaleyi tüm akademik listelerinizden çıkarın ve gelecekte asla kullanmayın.

Kariyeriniz bitmiş değil: Bu hata, düzeltilebilir. Önemli olan proaktif davranıp tekrarlamamak.

"Akademide etik, teknik başarıdan önce gelir. Bu dersi öğrenmiş olmanız, gelecekteki kariyerinizi aslında güçlendirecektir."

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