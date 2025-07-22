Tez Makalesinde Danışman Adı & Etik İhlal

Merhaba arkadaşlar,

Bir cendere içine düştüm içinden çıkamıyorum. Aynı alandan olmadığım bir arkadaşım tez sürecinde topladığı ama tezinde kullanmayacağını beyan ettiği veriler ile makale üretmek istedi. Benim alanıma daha yakın olduğu için analizini yaptım. Nitel bir çalışmaydı. Bulguları yazdım. Diğer bölümlerin yazımında da çok ciddi emeklerim oldu. Bu sebeple makale de 2.yazar olarak yer aldım. Bu süreçte danışman hiç yoktu.

Makale "Tezden üretilmiştir." ibaresi ile yayınlandı. Sonradan işin ciddiyetinin farkına vardım. Tezden üretilen makalelerde danışmanının adını yazmayıp etik ihlal alan ve çok sıkıntı yaşayan insanlar var. Tez benim tezim değil, diğer arkadaş akademide değil; o yüzden üzerine düşmüyor şu anda. Danışmanı ise emekli olmuş.

Bu durumda benim başıma ne gelir? Eser listesinde mecburen beyan edeceğim. Fakat puanlamaya dahil etmeyeceğim çünkü alan dışı makale. Örneğin; ben sınıf öğretmenliğindeyim, makale lise öğrencileri ile ilgili.

Sanırım bittim; tüm kariyerim heba oldu değil mi?