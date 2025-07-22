Tez Makalesinde Danışman Adı & Etik İhlal

Bu durum ciddi bir etik sorun oluşturuyor ancak kariyerinizin tamamen heba olduğu anlamına gelmez. Adım adım açıklayayım:
1. Sorunun Temeli: Danışmanın Atlanması
YÖK Akademik Etik İlkeleri ve çoğu uluslararası yayın kuralına göre, tezden üretilen makalelerde tez danışmanının yazarlığı zorunludur (Katkı sağlamasa bile).
"Tezden üretilmiştir" ibaresi, makalenin tezin fikri mülkiyetine dayandığını gösterir. Bu durumda danışmanın atlanması ciddi bir etik ihlalidir (YÖK Etik Yönergesi Madde 9: "Kaynak gösterme ve atıf zorunluluğu").
2. Sizin Riskleriniz
İdari Soruşturma: Makale YÖK veya üniversite etik kurulunca incelenirse, ikinci yazar olarak sorumluluğunuz oluşabilir (bilgisizlik mazeret kabul edilmeyebilir).
Makalenin Geri Çekilmesi: Dergi, danışman eklenmediği takdirde makaleyi geri çekebilir. Bu, akademik itibarınıza zarar verir.
Disiplin Cezası: En kötü ihtimalle uyarı, kınama veya geçici görevden uzaklaştırma gibi yaptırımlar uygulanabilir (kariyer sonu değil, ama leke oluşturur).
3. Acil Çözüm Önerileri
a) Düzeltme Başvurusu (En Kritik Adım!)
Dergiye hemen resmi başvuru yapın:
"Danışmanın isminin yazarlık listesine eklenmesi gerektiğini fark ettik" diyerek yazım hatası gibi sunun.
Emekli danışmanla iletişime geçin: Onayını alarak dergiden makalede düzeltme talep edin.
Örnek gerekçe: "Tez danışmanının katkısı yazım aşamasında gözden kaçmıştır."
b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)
Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.
Resmi başvurularda (doçentlik, proje) göstermeyin.
Gerekçe: "Makale, tez danışmanının katılımı olmadan yayınlandığı için etik kaygılarla listemden çıkardım."
c) Proaktif Açıklama (Riskli ama Onarıcı)
Üniversitenizdeki akademik etik kuruluna danışın: Durumu kendiniz bildirip "nasıl düzeltebilirim?" diye sorun.
Avantajı: Şeffaflık, cezayı hafifletebilir.
Risk: Soruşturma başlatılabilir.
4. Ne Yapmamalısınız?
❌ "Danışman emekli, bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Makale çevrimiçi kalırsa risk sürer.
❌ Makaleyi eser listesine ekleyip "puanlamaya dahil etmemeyi" güvenli saymayın. Etik ihlal varlığı bile sorun çıkarabilir.
5. Gelecek için Kritik Uyarılar
Tezden üretilen makalelerde: Tez sahibi, danışman ve tüm yazarlar baştan mutabakat sağlamalı.
Yazar sorumluluğu: Bir makalede adınız varsa, etik kuralları bilmek sizin yükümlülüğünüzdür (COPE yönergelerini okuyun:
publicationethics.org).
Alan dışı çalışmalar: Katkınız olsa bile, uzmanlığınız dışındaki yayınlarda yazar olmak kariyerinizi zedeleyebilir.
Sonuç: Panik Yapmayın, Harekete Geçin!
En acil çözüm: Dergiye düzeltme başvurusu yaparak danışmanı makaleye ekleyin.
Mümkün değilse: Makaleyi tüm akademik listelerinizden çıkarın ve gelecekte asla kullanmayın.
Kariyeriniz bitmiş değil: Bu hata, düzeltilebilir. Önemli olan proaktif davranıp tekrarlamamak.
"Akademide etik, teknik başarıdan önce gelir. Bu dersi öğrenmiş olmanız, gelecekteki kariyerinizi aslında güçlendirecektir."
Bu durum ciddi bir etik sorun oluşturuyor ancak kariyerinizin tamamen heba olduğu anlamına gelmez. Adım adım açıklayayım:
1. Sorunun Temeli: Danışmanın Atlanması
YÖK Akademik Etik İlkeleri ve çoğu uluslararası yayın kuralına göre, tezden üretilen makalelerde tez danışmanının yazarlığı zorunludur (Katkı sağlamasa bile).
"Tezden üretilmiştir" ibaresi, makalenin tezin fikri mülkiyetine dayandığını gösterir. Bu durumda danışmanın atlanması ciddi bir etik ihlalidir (YÖK Etik Yönergesi Madde 9: "Kaynak gösterme ve atıf zorunluluğu").
2. Sizin Riskleriniz
İdari Soruşturma: Makale YÖK veya üniversite etik kurulunca incelenirse, ikinci yazar olarak sorumluluğunuz oluşabilir (bilgisizlik mazeret kabul edilmeyebilir).
Makalenin Geri Çekilmesi: Dergi, danışman eklenmediği takdirde makaleyi geri çekebilir. Bu, akademik itibarınıza zarar verir.
Disiplin Cezası: En kötü ihtimalle uyarı, kınama veya geçici görevden uzaklaştırma gibi yaptırımlar uygulanabilir (kariyer sonu değil, ama leke oluşturur).
3. Acil Çözüm Önerileri
a) Düzeltme Başvurusu (En Kritik Adım!)
Dergiye hemen resmi başvuru yapın:
"Danışmanın isminin yazarlık listesine eklenmesi gerektiğini fark ettik" diyerek yazım hatası gibi sunun.
Emekli danışmanla iletişime geçin: Onayını alarak dergiden makalede düzeltme talep edin.
Örnek gerekçe: "Tez danışmanının katkısı yazım aşamasında gözden kaçmıştır."
b) Makaleyi Kullanmama (Güvenli Seçenek)
Eser listesine hiç eklemeyin: "Alan dışı" diye puanlamaya dahil etmemek sorunu çözmez. Etik ihlal, makalenin varlığından kaynaklanır.
Resmi başvurularda (doçentlik, proje) göstermeyin.
Gerekçe: "Makale, tez danışmanının katılımı olmadan yayınlandığı için etik kaygılarla listemden çıkardım."
c) Proaktif Açıklama (Riskli ama Onarıcı)
Üniversitenizdeki akademik etik kuruluna danışın: Durumu kendiniz bildirip "nasıl düzeltebilirim?" diye sorun.
Avantajı: Şeffaflık, cezayı hafifletebilir.
Risk: Soruşturma başlatılabilir.
4. Ne Yapmamalısınız?
❌ "Danışman emekli, bir şey olmaz" diye düşünmeyin. Makale çevrimiçi kalırsa risk sürer.
❌ Makaleyi eser listesine ekleyip "puanlamaya dahil etmemeyi" güvenli saymayın. Etik ihlal varlığı bile sorun çıkarabilir.
5. Gelecek için Kritik Uyarılar
Tezden üretilen makalelerde: Tez sahibi, danışman ve tüm yazarlar baştan mutabakat sağlamalı.
Yazar sorumluluğu: Bir makalede adınız varsa, etik kuralları bilmek sizin yükümlülüğünüzdür (COPE yönergelerini okuyun:
publicationethics.org).
Alan dışı çalışmalar: Katkınız olsa bile, uzmanlığınız dışındaki yayınlarda yazar olmak kariyerinizi zedeleyebilir.
Sonuç: Panik Yapmayın, Harekete Geçin!
En acil çözüm: Dergiye düzeltme başvurusu yaparak danışmanı makaleye ekleyin.
Mümkün değilse: Makaleyi tüm akademik listelerinizden çıkarın ve gelecekte asla kullanmayın.
Kariyeriniz bitmiş değil: Bu hata, düzeltilebilir. Önemli olan proaktif davranıp tekrarlamamak.
"Akademide etik, teknik başarıdan önce gelir. Bu dersi öğrenmiş olmanız, gelecekteki kariyerinizi aslında güçlendirecektir."