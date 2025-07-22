Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 13:05
HARRAN ÜNİVERSİTESİ PROMOSYON

Biraz önce forumda gezerken Harran Üniversitesi'nin promosyon ihalesi ile ilgili bir şeyler gördüm. Adamlar 3300 küsür personel için 3 yıllık 220,000 TL altını kabul etmeyiz teklifler bu miktardan başlayacak diye şartnameye yazmışlar. Merak edip araştırdım ve 2022 yılında yaklaşık aynı personel sayısı ile aynı üniversite 37,250 TL'ye ihaleyi İş Bankasına vermiş. Şimdi bu durumda bizim kaç almamız lazım? Adalet Bakanlığı ihalesi rekor dendi adamlar bizi katlamış. Ben Harranlı değilem maalesef :D


maske505
Aday Memur
22 Temmuz 2025 13:15

Bu da şartname linki adamlar harbiden yazmışlar https://web2.harran.edu.tr/cms/Upload/file-pdf/20252028-yili-bankapromosyonihalesartnamesison-hali-9f066440-2e33-4dfc-9f6e-e66599934d0e.pdf


ahmeterdal91
Memur
22 Temmuz 2025 13:19

Yine 3 yıl önce de gündemi sallayan Harran Üniversitesi olmuştu o zamanda 3 yıllığına 37.250 TL vermişler promosyon olarak


Yusuf paşa
Aday Memur
22 Temmuz 2025 13:27

şeffaflık diye buna denir


cybernetic
Şef
22 Temmuz 2025 14:47
biz de bilgi almak için 40 yere soruyoruz. yine öğrenebildiğimiz varsayımlar. yani nedir yani? kim neyi teklif etti açıkla, personel rahatlasın

Ahmetadalet33
Memur
22 Temmuz 2025 14:52

tebrik ediyoruz darısı bize olsun inşAllah


Son5yil
Şef
22 Temmuz 2025 15:17

Hakikaten de bu şartnameyi kim hazırladı ise kimin bu şartname sürecinde etkisi varsa helal olsun. Olay budur işte. Tüm kamu kurumları buna benzer şekilde olmak üzere taban teklif rakamı koymalı. Bu rakam da MİNİMUM; ihale dönemindeki kurum personeli aylık ortalaması baz alarak her yıla 1 maaş şeklinde belirtilmeli.


Bozkurtbakışlı
Şube Müdürü
22 Temmuz 2025 15:18
Emeklilik dahil kurumdan ayrılandan parayı geri istiyorlar. Sözleşmeyi hazırlayanların üniversiteye kazık çakmışlar anlaşılan.
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikGörevde yükselme de disiplin soruşturmasıRaporu Fenne Aykırı Bulan Komisyonun Hakem Hastaneye Sevkiİyilik İyi Midir ? (Amir-Müdür-Personel)HARRAN ÜNİVERSİTESİ PROMOSYONİkm 14 günlük maaş farkıYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Tayin sonrası feragat hkBakanlığın DikkatineZabıt katibi lojman ihtiyacı

Sözlük

mutluluk veren kokular 3 günün filmi 1 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 1 Bugün bana yarın sana 1 bi mola radyo yayını 4 güne bir söz bırak 1 hanım köylü 1 şu an çalan şarkı 3 başka ülkede yaşamayı istemek 1 rakip 1

Son Haberler

Doğu Akdeniz'de hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştıİlber Ortaylı trafik kazası geçirdiSYDV'lere sağlanan destek 2,7 milyar liraya ulaştıİBB yolsuzluk soruşturması: Şüpheli sayısı 330'a yükseldiTürkiye'den 77 Ülkeye 6,3 Milyar Dolarlık Otomobil İhracatı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.