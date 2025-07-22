HARRAN ÜNİVERSİTESİ PROMOSYON

biz de bilgi almak için 40 yere soruyoruz. yine öğrenebildiğimiz varsayımlar. yani nedir yani? kim neyi teklif etti açıkla, personel rahatlasın

biz de bilgi almak için 40 yere soruyoruz. yine öğrenebildiğimiz varsayımlar. yani nedir yani? kim neyi teklif etti açıkla, personel rahatlasın