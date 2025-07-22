Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 13:33
Merhaba Yüksek disiplin kurulu hk
Ekim ayında yüksek disiplin kuruluna yüz kızartıcı olmayan bir suçtan çıkacağım. ihraç verirlerse dava açacağım. 1-2 ay sonra disiplin affı çıkarsa direk göreve dönebilir miyim. suç tarihi 2023 Ekim

Kenzo123
Memur
22 Temmuz 2025 15:08

Size çok üzüldüm benim davamda bana çok yön vermiştiniz akıl vermiştiniz. İnşallah işiniz mahkemeye kalmaz. Yıllarca sürünmezsiniz mahkeme köşelerinde

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