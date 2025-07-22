Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 13:40
Başka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.

Değerli hocalarım ben 3 yıl önce başka bir kurumdan Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçiş yaptım toplam görev sürem 15 yıl uzmanlık için faydalanamıyorum Çünkü diğer kurumda yaptığım görev Onun için sayılmıyor bu durumda olan kişi sayısı da eminim ki çok az diğer kurumda yaptığımız görev yerine sayıp uzman öğretmen olmak için hangi yerlere başvurmak lazım ve gündeme getirmek için ne yapmamız gerekiyor


Braweheart01
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 13:51

geçmişte bu konuda çok yazan oldu odacılık , hizmetli, polis memuru gibi görevlerde çalışmış arkadaşlar uzman öğretmen olamıyoruz diye dert yandılar diğer kurum özel okulda öğretmenlik ise dilekçeyle saydırabilirsiniz. sadece öğretmenlik yaptıysanız sayılıyor onun dışındaki kadro ve görevler sayılmıyor


ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 13:55
Evet maalesef öyle diyorlar özel sektör okullarını kabul edip devlet dairelerinde yaptığımız görev kabul edilmiyor O da bir tezatlıktır Diyanet İşleri Başkanlığı oldu görev yaptım daha önce ve yaz kış demeden sürekli gelen öğrencilerle ilgilenip ders verdik ama sayılmıyor
Braweheart01, 4 saat önce

geçmişte bu konuda çok yazan oldu odacılık , hizmetli, polis memuru gibi görevlerde çalışmış arkadaşlar uzman öğretmen olamıyoruz diye dert yandılar diğer kurum özel okulda öğretmenlik ise dilekçeyle saydırabilirsiniz. sadece öğretmenlik yaptıysanız sayılıyor onun dışındaki kadro ve görevler sayılmıyor


mhmet22
Aday Memur
22 Temmuz 2025 14:04

devlet daıresınde ogretmenlık mı yaptın te allahım agzı olan konusuyor

ubeydullahacat, 4 saat önce
Evet maalesef öyle diyorlar özel sektör okullarını kabul edip devlet dairelerinde yaptığımız görev kabul edilmiyor O da bir tezatlıktır Diyanet İşleri Başkanlığı oldu görev yaptım daha önce ve yaz kış demeden sürekli gelen öğrencilerle ilgilenip ders verdik ama sayılmıyor

komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 14:17
birebir sayilmasa bile tamamen yok sayılması hatadır. şeflik sınavlarında özel sektördeki hizmet süreleri 2/3 oranında hizmetten sayılıyor mesela. diğer kurumlardaki hizmetlerin de sayılması lazım. bu konuda sendikalarin çalışma yapması lazım.

spock
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 14:46

Uzman öğretmenlik ünvanı öğretmen olarak yeterli süre çalışıp belli bir öğretmenlik tecrübesi kazanmış kişilere veriliyor.


ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 15:02
Evet bu konuda biraz bilgisi olan arkadaşlarımız nasıl cevap vereceklerini bilmekteler Fakat konu hakkında bilgisi olmayanlar Sadece yorum yaparlar demek istediğimiz de bu yok saymak doğru
komodin bahattinn, 4 saat önce
birebir sayilmasa bile tamamen yok sayılması hatadır. şeflik sınavlarında özel sektördeki hizmet süreleri 2/3 oranında hizmetten sayılıyor mesela. diğer kurumlardaki hizmetlerin de sayılması lazım. bu konuda sendikalarin çalışma yapması lazım.

ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 15:04
Evet hocam haklısınız fakat başka Kurumdan geldiğin zaman bütün haklarımız kabul edilip Sadece bu konuda yok saymak biraz tezatlık olur
spock, 3 saat önce

Uzman öğretmenlik ünvanı öğretmen olarak yeterli süre çalışıp belli bir öğretmenlik tecrübesi kazanmış kişilere veriliyor.


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 15:07

Hocam uzmanlık ve başöğretmenlik öğretmenlik mesleğiyle ilgili. Yani Özel okuldaki hizmet sayılmasın örneğin vergi dairesinde çalışmak mı sayılsın Allah aşkına. Kurum değiştirirken bilmiyor muydunuz şartları? Lise önlisans kpss ile atanıp milletin 10 yıl beklediği kurumlara atanıp bir de mağdur oluyorsunuz gerçekten enteresan. Ya da 50 puanla diyanete belediyeye atanıp 85 ile atanilan yerlere geçenler var bir de.

ubeydullahacat, 3 saat önce
Evet hocam haklısınız fakat başka Kurumdan geldiğin zaman bütün haklarımız kabul edilip Sadece bu konuda yok saymak biraz tezatlık olur

ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 15:11
hocaların fakat şöyle bir şey vardı 4-5 yıl önce formation eğitimi verildiği zaman diyanet işleri başkanlığında Kur'an kursu öğretici ve yaz Kur'an kurslarında görev yapan arkadaşlar bunu beyan ettikleri zaman okullarda staj yapmadan o durumunu staj yapmadan geçtiler bu tür durumları göz önünde bulundurmaları lazım demek istiyorum

spock
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 15:12

Tezatlık yok. Uzman öğretmen olmak için en az on yıl "öğretmenlik" yapmak gerekiyor.

7528 sayılı öğretmenlik meslek kanunu yirminci madde 2. fıkrasında der ki:

Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinindurdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.

ubeydullahacat, 3 saat önce
Evet hocam haklısınız fakat başka Kurumdan geldiğin zaman bütün haklarımız kabul edilip Sadece bu konuda yok saymak biraz tezatlık olur

komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 15:47
peki meb de çalışan memurlar öğretmenliğe geçince neden o süreler uzman ve baş öğretmenlikte sayılıyor?
spock, 3 saat önce

Tezatlık yok. Uzman öğretmen olmak için en az on yıl "öğretmenlik" yapmak gerekiyor.

7528 sayılı öğretmenlik meslek kanunu yirminci madde 2. fıkrasında der ki:

Öğretmenlerden; öğretmenlikte en az on yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinindurdurulması cezası bulunmayan ve Akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenen eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen ünvanı verilir.


spock
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 16:24

Emin misin?

Mesela bir sendika bununla ilgili dilekçe vermiş: https://www.ebs.org.tr/storage/pressRelease/6776662920a371735812649.pdf

komodin bahattinn, 2 saat önce
peki meb de çalışan memurlar öğretmenliğe geçince neden o süreler uzman ve baş öğretmenlikte sayılıyor?

ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 16:28
Eğer ki Milli Eğitim'de memur olup öğretmenliğe geçildiği zaman sayılıyorsa ve diğer kurumlar SayIlmiyor sa büyük bir böyle bir durumda sendikalar bu konuya da almıyorlarsa demek ki işe yaranacak işler yapmamaktadırlar

komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 16:41
ç) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken Bakanlığın diğer hizmet sınıflarında yer alan kadrolarına atananlardan, yeniden öğretmen olarak atananların diğer hizmet sınıflarında geçen süreleri,
spock, 2 saat önce

Emin misin?

Mesela bir sendika bununla ilgili dilekçe vermiş: https://www.ebs.org.tr/storage/pressRelease/6776662920a371735812649.pdf


komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 16:42
ı) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapmakta iken vekaleten veya geçici olarak diğer hizmet sınıflarındaki kadrolara görevlendirilenlerin bu görevlerde geçen süreleri,

komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 16:43
https://www.memurlar.net/haber/1121940/ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklari-yonetmeligi-yayimlandi.html madde 12

komodin bahattinn
Memur
22 Temmuz 2025 16:46
önce öğretmen olarak atanip baska unvanlarda çalışınca sayılıyor ama önce başka unvanda çalışıp sonra öğretmen olunca sayılmıyor. bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

ubeydullahacat
Aday Memur
22 Temmuz 2025 16:50
maalesef 15 Yıldır hep fark ediyorum sendikalarımız Hep pasif Bu konuda da öyle
komodin bahattinn, 1 saat önce
https://www.memurlar.net/haber/1121940/ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklari-yonetmeligi-yayimlandi.html madde 12

kara9947
Aday Memur
22 Temmuz 2025 17:06
Belediyede ogretmen olarak calistigim sureleri saymiyorlar.Sigorta bile ogretmen kodu ile yatırıldilıgı halde.Bilgisi olan var mi acaba?

spock
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 17:16

İstediğiniz şeyin olması için "öğretmen" ünvanı memuriyete alınmış olmanız gerekiyor. Eğer diğer ünvanlarla memuriyete alınanları da kabul edecceklerse bu işin sonu sigorta süresine kadar gider. Bir yerde dur demeleri gerekiyor haliyle.

Bir şeyi savunduğumdan değil, işin arkasındaki mantığı anlatıyorum.

Toplam 20 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirÜnvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Başka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.Hizmetli görevde yükselmeyle öğretmen olabilir mi?Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Öğretmenin bedelli askerliğiYöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiBirlik Olalım, Promosyonları Zirveye Taşıyalımİstifa eden idareci olursa ikinci iller arası atamaya başvurabilir mi?

Sözlük

rakip 1 günün filmi 1 Şaka maka bu yazın aşırı sıcak olması 1 Bugün bana yarın sana 1 sorunların diyalog ve uzlaşma yoluyla çözülmesi 1 zenginlerin mutsuz olması 2 güne bir söz bırak 1 mutluluk veren kokular 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 falabella 1

Son Haberler

Emeklilerin Zam Farklarının Ödeneceği Tarih Netleşti6 İlde Kavurucu Sıcaklık! İşte Sıcaklık Rekoru Kırılan İlDolar 40,42 TL'ye yükseldiSakarya'dan Bilecik tarafına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyorRTÜK Başkanı Şahin: RTÜK gazete manşetleriyle ilgilenmez

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.