Başka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.

Evet maalesef öyle diyorlar özel sektör okullarını kabul edip devlet dairelerinde yaptığımız görev kabul edilmiyor O da bir tezatlıktır Diyanet İşleri Başkanlığı oldu görev yaptım daha önce ve yaz kış demeden sürekli gelen öğrencilerle ilgilenip ders verdik ama sayılmıyor

Evet maalesef öyle diyorlar özel sektör okullarını kabul edip devlet dairelerinde yaptığımız görev kabul edilmiyor O da bir tezatlıktır Diyanet İşleri Başkanlığı oldu görev yaptım daha önce ve yaz kış demeden sürekli gelen öğrencilerle ilgilenip ders verdik ama sayılmıyor