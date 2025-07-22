Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 14:09
Çocuk Eğitim Durumundan Mazeret Ataması

Çocuğum Liseye geçiş sınavında iyi denecek bir puan aldı .Yeni atanmış olduğum ilde bulunan fen lisesini sınır bir puanla kaçıyor. Bu ildeki diğer okul, kendi puanımızın 20 kadar aşağısında.. Başka bir ile tercih yapsak (büyükşehir memleket dahil) atanma imkanı var mı ..Konudan bilgisi olan deneyimi olan lütfen yazabilir mi..(Yönetmelikte ilgili madde şartlarını taşıdığı halde sorun yaşar mıyım)


Mahonn
Aday Memur
22 Temmuz 2025 14:21

Benimde benzer durum kardeşim. 1.42 yüzdelik dilim deyiz. Tainim Konya'ya çıktı. Konya'da 0.92 ve 2.15 lik dilimle alan okul var. Tercihlerimizde buraları da yazdık ama 1.52 lik başka ildeki okul gelecek gibi. Bu durumda mazeret atama başvurum olumlu olur mu bilmiyorum.

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