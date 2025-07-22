Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


22 Temmuz 2025 14:09
Yeni KPSS Puanıyla Başka Kuruma Atanma Durumu Hk.

Ben şu konuyu merak ediyorum arkadaşlar :

2024 KPSS Puanıyla sözleşmeli personel olarak kuruma atanan biri, 2026 KPSS Puanıyla yeni bir kuruma atanabilir mi? Bekleme süresi var mı?

Direkt istifa edip yeni atandığı kuruma başlayabilir mi?


Kaan CE
Aday Memur
22 Temmuz 2025 14:32

Sözleşmeli personel başka bir sözleşmeli personel ilanına yerleşse bile ataması gerçekleşmez. Ancak farklı kanun maddelerine tabi ilanlara başvurabilirsin gibi bir görüş var. ben de 657 4/b kapsamında çalışıyorum 'KİT Sözleşmeli Personel' ilanına başvurdum 399 sayılı kanun kapsamında diye. bakalım . şans

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Sözlük

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