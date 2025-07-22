hepatit b de pomem elenme

hepatit b olup askerlikten muafiyet almış biri pomem kazansa elenir mu yapay zeka ya göre polis olur sonucu çıkıyor gerçekte durum nedir bilen var mı?

hepatit b olup askerlikten muafiyet almış biri pomem kazansa elenir mu yapay zeka ya göre polis olur sonucu çıkıyor gerçekte durum nedir bilen var mı?