KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 14:10
hepatit b de pomem elenme
hepatit b olup askerlikten muafiyet almış biri pomem kazansa elenir mu yapay zeka ya göre polis olur sonucu çıkıyor gerçekte durum nedir bilen var mı?

Baypar
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 14:49

Yapay zekayı değil yönetmeliği incelemelisin. Yönetmeliğe göre Hepatit B inaktif olmalı ve üzerinden 6 ay geçmelidir.

Hepatit B aktif ise öğrenci olamazsın.

Hepatit B inaktif olup elenenler var ancak dava ile geride dönüyorlar.

Kısaca bazı durumlarda engel, bazı durumlarda değil.


dortikidort
22 Temmuz 2025 15:04
benim değerlerim çok düşük doktorun dediğine göre inaktifim askerliğe göre kronik hepatit b den muaf tutuldum pomem okulunda ilk bir ay içinde sağlıktan eleme mı yapılacak yoksa eğitim sonunda mı?
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