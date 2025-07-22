Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 14:32
kadrolu olarak atanan kişinin sgk girişi ne zaman başlıyor?

şimdi şöyle bir kafa karışıklığı var

merkezide kadrolu memurluğa atanan birisi evrak teslim edip arşiv olumlu sonuçlandığında direkt sgk girişi sicil girişi yapılıyor sonra seni çağırıyorlar diyen var

kimi de arşivden sonra sana tebligat gelince oraya gidip imza atıyorsun sgk girişin maaş işlerin vs ondan sonra başlıyor diyor

hangisi doğru yani evrak teslim ettikten sonra direkt atanmış mı oluyoruz yoksa oraya gidip imza attıktan sonra mı gerçek manada başlamış oluyoruz sgk giriş olayları vs o zaman mı başlıyor?

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