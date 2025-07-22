tıbbi sekreter rotasyon

her hafta başka bir birimde çalışıyorum aslında yerimin sabit olmasını istiyorum bu konuda inisiyatif sorumluda mı yoksa benim hakkım mevcut mudur?

her hafta başka bir birimde çalışıyorum aslında yerimin sabit olmasını istiyorum bu konuda inisiyatif sorumluda mı yoksa benim hakkım mevcut mudur?