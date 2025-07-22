Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 15:22
Orman bakanlığı idari memurum becayiş yapmak istiyorum

Orman Genel Müdürlüğünde bilgisayar işletmeni kadrosuyla kadrolu memurum. sosyal güvenlik kurumu veya İşkura aynı pozisyonda birisiyle kadro değişikliği yapmak istiyorum.

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