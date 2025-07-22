Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 16:00
Yarı zamanlı çalışma

Merhaba, kurumuna yarı zamanlı çalışma için başvuran yada başvuru sürecini soran oldu mu? 15 ağustos itibari ile yarı zamanlı çaşımak için şimdi dilekçe versem olur mu? (Sağlık bakanlığı tıbbi sekreter)

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