Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 16:28
Emanet memuru tayin hk.

icra katibi olan eşin tayin olduğu yerde emanet memuru kadrosu yoksa atanmam nasıl olacak


Yunus7878
Aday Memur
22 Temmuz 2025 16:31
gih sinifinda her hangi bir unvanda calisabilirsin katip ve güvenlik haric mubasir duz memur vs gibi

sphinx80
Memur
22 Temmuz 2025 16:31
kesin bilgi mi yoksa oraya kadro açabilirler mi
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