KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 16:32
Eğitim fakültesi mezunları kpss ile memur olabilir mi?

2026 yılında sınıf öğretmenliği bölümünden mezun olacağım, akademi olayı ve atandığın yerden uzun yıllar boyunca başka bir yere geçiş yapamama sebebiyle öğretmenlik yapmayı düşünmüyorum. 2026 kpssye girip memur olabilir miyim? Olabilirsem hangi memurlukları yapabilirim?


Halil1412
Aday Memur
22 Temmuz 2025 17:00

Evet olabilirsiniz. 4001 kodlu kadrolara başvuru yapabilirsiniz. Tabii yelpazeyi geniş tutmak adına bazı sertifika ve eğitimleri alabilirisiniz. Örn: Bilgisayar İşletmenliği Sertifİkası, Silahlı Güvenlik vs. (VHKİ, Büro Personeli, Memur, Zabıta, İtfaiye, Katip, Mübaşir, Güvenlik, Polis, Tsk'da Rütbeli Askeri Personel , Jandarma' da Rütbeli Askeri Personel vb.)


sawyer99
22 Temmuz 2025 17:43

Üniversite 1. sınıfayken Bilgi Teknolojileri adında bir bilgisayar dersi almıştım, bu ders sertifika yerine geçer mi?

Halil1412, 55 dk. önce

Evet olabilirsiniz. 4001 kodlu kadrolara başvuru yapabilirsiniz. Tabii yelpazeyi geniş tutmak adına bazı sertifika ve eğitimleri alabilirisiniz. Örn: Bilgisayar İşletmenliği Sertifİkası, Silahlı Güvenlik vs. (VHKİ, Büro Personeli, Memur, Zabıta, İtfaiye, Katip, Mübaşir, Güvenlik, Polis, Tsk'da Rütbeli Askeri Personel , Jandarma' da Rütbeli Askeri Personel vb.)

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