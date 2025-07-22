Kaymakamlık mülakatı hk.

Örgün olarak Egitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bolumunu onur ogrencisi olarak bitirdim. Ayni zaman da Aof den de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdim. Guncel olarak PDR mezunu kaymakam var fakat son guncelleme ile Pdr mezunlari Kamu yonetimi alaninda tezli yuksek lisans yaparlarsa sınava katilabiliyorlar. Benim asıl sorum şu ben orgun olarak bir bolum bitirdim ve yuksek lisans yaparsam bu bolumden sinava girebiliyorum. Aciktan bitirdigim bolum ile de direkt girebiliyorum. Direkt aoften bitirdigim bolum kapsaminda sinava girsem ve basarili olsam mulakatta Açıkögretimli olarak mi değerlendirilirim yoksa Zaten Orgun bir universite okudugumdan dolayi bu değerlendirmeden uzak tutulur muyum?
Not: Mulakatta referans kısmını göz önünde bulundurman bilgisi, tavsiyesi ve deneyimi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum.
Örgün olarak Egitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bolumunu onur ogrencisi olarak bitirdim. Ayni zaman da Aof den de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdim. Guncel olarak PDR mezunu kaymakam var fakat son guncelleme ile Pdr mezunlari Kamu yonetimi alaninda tezli yuksek lisans yaparlarsa sınava katilabiliyorlar. Benim asıl sorum şu ben orgun olarak bir bolum bitirdim ve yuksek lisans yaparsam bu bolumden sinava girebiliyorum. Aciktan bitirdigim bolum ile de direkt girebiliyorum. Direkt aoften bitirdigim bolum kapsaminda sinava girsem ve basarili olsam mulakatta Açıkögretimli olarak mi değerlendirilirim yoksa Zaten Orgun bir universite okudugumdan dolayi bu değerlendirmeden uzak tutulur muyum?
Not: Mulakatta referans kısmını göz önünde bulundurman bilgisi, tavsiyesi ve deneyimi olan arkadaşlardan cevap bekliyorum.