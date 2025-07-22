KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 17:08
Kpss B Grubu İstatistik

Arkadaşlar merhaba istatistik mezunuyum. B grubu yani merkezi atamalarda p3 puan türü üzerinden mi atama yapılıyor acaba? Bilgilendiren biri olursa çok sevinirim. Araştırdım nette ama bulamadım

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