Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 17:10
iller arası tayin
Aile sağlığı merkezinde çalışan hemşirenin iller arası tayini çıkarsa nasıl bir yol izleniyor? kadrosu başka hastanede

lDeimosl
Genel Müdür
22 Temmuz 2025 17:44

Kurada çıkarsa aile hekimliğinden cezasız ayrılış yapılıyor. Kadrosunun bulunduğu yere başlayış yaptıktan sonra kirada çıkan yere ataması yapılıyor ve atama karar tarihinden itibaren 30 gün içinde ayrılış yapılıyor.


ferid1907
Aday Memur
22 Temmuz 2025 17:45
teşekkürler
lDeimosl, 11 dk. önce

Kurada çıkarsa aile hekimliğinden cezasız ayrılış yapılıyor. Kadrosunun bulunduğu yere başlayış yaptıktan sonra kirada çıkan yere ataması yapılıyor ve atama karar tarihinden itibaren 30 gün içinde ayrılış yapılıyor.

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