Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 17:26
Jandarma hemşire eş durumu

Nişanlım jandarma uzman çavuş birkaç güne ilk görev yerine gidecek, ben ise 3+1 li hemşireyim 3,5 yıldır çalışıyorum.

Sorum şu ki tek seferliğe mahsus ilk nişanlım bana tabi olabiliyor mu? Benim kadrolu veya kadrosuz olmam durumumuzu etkiler mi ocakta kadroya geçiyorum ona göre resmi nikahı ben kadroya geçmeden mi yapmalıyız ?

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