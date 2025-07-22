3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfen

Emniyete karşı en ufak bir haksızlıkta davanı açacaksın. İizn mi vermediler, dilekçe yazacaksın dilekçene cevab olarak yazsınlar vermediklerini, tayin mi yaptılar ilçeye hemen yolluğunu alacaksın vermediler mi kanun maddesini koyup dilekçe yazacaksın oynaya oynaya verecekler, oraya buraya hizmet gereği tayin mi yaptılar hemen davanı açacaksın, performans puanı düşük mü verdiler itiraz edeceksin, sen hakkını almazsan onlar hiç vermez, dava açmaktan korkma şöyle böyle yaparlar deme, çok uğraşırlarsa moving den şikayet edersin, memur işini bilse hiç bir amir birşey yapamaz, amirler korkaktır rütbe alamamaktan korkarlar kendisini şikayet etmekten korkarlar, sorunlusun diye onlara göre sürgün bize göre rahat iş güç olmayan yerlere verirler, hatta biraz dişli olursan bir süre sonra sana bulaşmaya yanaşmazlar. Memursun cezadan korkma, sana ne zararı olacak cezanın. Uyarma kınama kademe cezası verse ne vermese ne. Çoğunu mahkemelerde iptal ediyorlar.
Emniyete karşı en ufak bir haksızlıkta davanı açacaksın. İizn mi vermediler, dilekçe yazacaksın dilekçene cevab olarak yazsınlar vermediklerini, tayin mi yaptılar ilçeye hemen yolluğunu alacaksın vermediler mi kanun maddesini koyup dilekçe yazacaksın oynaya oynaya verecekler, oraya buraya hizmet gereği tayin mi yaptılar hemen davanı açacaksın, performans puanı düşük mü verdiler itiraz edeceksin, sen hakkını almazsan onlar hiç vermez, dava açmaktan korkma şöyle böyle yaparlar deme, çok uğraşırlarsa moving den şikayet edersin, memur işini bilse hiç bir amir birşey yapamaz, amirler korkaktır rütbe alamamaktan korkarlar kendisini şikayet etmekten korkarlar, sorunlusun diye onlara göre sürgün bize göre rahat iş güç olmayan yerlere verirler, hatta biraz dişli olursan bir süre sonra sana bulaşmaya yanaşmazlar. Memursun cezadan korkma, sana ne zararı olacak cezanın. Uyarma kınama kademe cezası verse ne vermese ne. Çoğunu mahkemelerde iptal ediyorlar.
, 41 dk. önce
tcdebiraynasiz
Abi valla orası öyle de özellikle şu yalan maddesi sorun yaratıyor diğeri değil de ben böyle olacağını bilsem dava açardım :(