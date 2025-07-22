3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfen

Abilerim, devrelerim şu konu hakkında fikirlerinize ihtiyacım var. Ben olacağını zannetmiyorum pek ama belki bir yolu vardır.

2022 yılı içinde iş saatim dışında bir yerde kavga tartışma olayına karıştım. Özetini isterseniz anlatırım konunun. Bu olaydan sonra karakolda karşılıklı ifade verdik ve şikayetçi olmadık. Karakolun Amiri beni azarladı etti sen kim oluyorsun da insanlara saldırıp küfür ediyorsun gibisinden seni attıracam bu meslekten vs. Dedi. Ben de sen mi aldın da attırıyorsun dedim çıktım gittim ,Ben konu kapandı etti zannederken, aradan 15 gün geçti ve hakkımda yalan yanlış rapor yazmış ve o gece kavgayı gören bekçilere dahi hakkımda aleyhte rapor için ifade verdirmiş. Kavga ettiğim kişiler ilçe müdür yardımcısının tanıdığıymış.

Neyse ki ben bu rapordan 1- hizmet dışında resmî sıfatın gerektirdiği davranışlarda bulunmamaktan 6 ay

2- amir ve memura görevle ilgili yalan söylemekten 4 ay kıdem cezası aldım. Bu maddeye şaşkınım iş saatim dışında olan bi olay ve maddenin iş saatiyle alakası olması gerek.

O zamanlarda evimi yeni tutmuştum yeni evlilik vs. Ve fikir aldığım kişiler mahkemeyi kesin kazanırsın ama baş müdür kesinlikle snei ilçe dışına sürer bunu göze alıyorsan dava aç dediler. Ben de vazgeçtim bıraktım öyle.

Sorun şu ki 3 yıl oldu ve ben hala bu cezalar yüzünden emniyette hep sorunlu memur olarak görülüyorum bu kara leke özellikle şu yalan söyleme maddesi saçmalığı çok sorun oldu. Çok sinirm bozuluyor. Bu konuyu dava etme şansım yok diye biliyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim?