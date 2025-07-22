Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 18:47
3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfen

Abilerim, devrelerim şu konu hakkında fikirlerinize ihtiyacım var. Ben olacağını zannetmiyorum pek ama belki bir yolu vardır.

2022 yılı içinde iş saatim dışında bir yerde kavga tartışma olayına karıştım. Özetini isterseniz anlatırım konunun. Bu olaydan sonra karakolda karşılıklı ifade verdik ve şikayetçi olmadık. Karakolun Amiri beni azarladı etti sen kim oluyorsun da insanlara saldırıp küfür ediyorsun gibisinden seni attıracam bu meslekten vs. Dedi. Ben de sen mi aldın da attırıyorsun dedim çıktım gittim ,Ben konu kapandı etti zannederken, aradan 15 gün geçti ve hakkımda yalan yanlış rapor yazmış ve o gece kavgayı gören bekçilere dahi hakkımda aleyhte rapor için ifade verdirmiş. Kavga ettiğim kişiler ilçe müdür yardımcısının tanıdığıymış.

Neyse ki ben bu rapordan 1- hizmet dışında resmî sıfatın gerektirdiği davranışlarda bulunmamaktan 6 ay

2- amir ve memura görevle ilgili yalan söylemekten 4 ay kıdem cezası aldım. Bu maddeye şaşkınım iş saatim dışında olan bi olay ve maddenin iş saatiyle alakası olması gerek.

O zamanlarda evimi yeni tutmuştum yeni evlilik vs. Ve fikir aldığım kişiler mahkemeyi kesin kazanırsın ama baş müdür kesinlikle snei ilçe dışına sürer bunu göze alıyorsan dava aç dediler. Ben de vazgeçtim bıraktım öyle.

Sorun şu ki 3 yıl oldu ve ben hala bu cezalar yüzünden emniyette hep sorunlu memur olarak görülüyorum bu kara leke özellikle şu yalan söyleme maddesi saçmalığı çok sorun oldu. Çok sinirm bozuluyor. Bu konuyu dava etme şansım yok diye biliyorum. Nasıl bir yol izleyebilirim?


Srkan112
Şef
22 Temmuz 2025 19:29
Kardeşim artık cezaları iptal için dava açamazsın, süresi 60 gündü. 2 yıl geçmiş. Yapacak birşeyin kalmamış. Kafana takma sorunlu memur olarak görünenler hep rahat yerlere sürülürler. Keyfini çıkar

tcdebiraynasiz
Şef
22 Temmuz 2025 19:35

Fikri olan yok mu hiç ?


tcdebiraynasiz
Şef
22 Temmuz 2025 19:36

Abi valla orası öyle de özellikle şu yalan maddesi sorun yaratıyor diğeri değil de ben böyle olacağını bilsem dava açardım :(

Srkan112, 48 dk. önce
Kardeşim artık cezaları iptal için dava açamazsın, süresi 60 gündü. 2 yıl geçmiş. Yapacak birşeyin kalmamış. Kafana takma sorunlu memur olarak görünenler hep rahat yerlere sürülürler. Keyfini çıkar

gökbörü60
Daire Başkanı
22 Temmuz 2025 19:50

Kıdem cezaları üzerinden 10 yıl geçince sildirilebiliyor galiba


tcdebiraynasiz
Şef
22 Temmuz 2025 19:51

Doğru devrem ama 2032 ye kim öle kim kala

gökbörü60, 27 dk. önce

Kıdem cezaları üzerinden 10 yıl geçince sildirilebiliyor galiba


Srkan112
Şef
22 Temmuz 2025 19:55
Emniyete karşı en ufak bir haksızlıkta davanı açacaksın. İizn mi vermediler, dilekçe yazacaksın dilekçene cevab olarak yazsınlar vermediklerini, tayin mi yaptılar ilçeye hemen yolluğunu alacaksın vermediler mi kanun maddesini koyup dilekçe yazacaksın oynaya oynaya verecekler, oraya buraya hizmet gereği tayin mi yaptılar hemen davanı açacaksın, performans puanı düşük mü verdiler itiraz edeceksin, sen hakkını almazsan onlar hiç vermez, dava açmaktan korkma şöyle böyle yaparlar deme, çok uğraşırlarsa moving den şikayet edersin, memur işini bilse hiç bir amir birşey yapamaz, amirler korkaktır rütbe alamamaktan korkarlar kendisini şikayet etmekten korkarlar, sorunlusun diye onlara göre sürgün bize göre rahat iş güç olmayan yerlere verirler, hatta biraz dişli olursan bir süre sonra sana bulaşmaya yanaşmazlar. Memursun cezadan korkma, sana ne zararı olacak cezanın. Uyarma kınama kademe cezası verse ne vermese ne. Çoğunu mahkemelerde iptal ediyorlar.
tcdebiraynasiz, 41 dk. önce

Abi valla orası öyle de özellikle şu yalan maddesi sorun yaratıyor diğeri değil de ben böyle olacağını bilsem dava açardım :(


memuraday-y
Şube Müdürü
22 Temmuz 2025 20:15

Karakolun amiri haklı bence. Olay doğru ise eğer sen neden insanlara saldırıp küfür ediyorsun ki ?

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