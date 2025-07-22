Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 19:07
Heyet Raporunda Kararı Açıklama Kısmına Yazmışlar

Merhaba,

Heyete girdim sağlık mazereti için. Hastalığımın detayları 2 farklı hastaneden de görüş alınarak ilgili dalın altına yazıldı. Ancak karar kısmına ?durum bildirir raporu?, açıklama kısmına ise ?ilgili hastalığın tedavisinin gerekliliği? yazmışlar. Problem yaratır mı ne düşünüyorsunuz memur karıştırmış yazacağı yerleri sanırım


el elif
Aday Memur
22 Temmuz 2025 19:29
mazeret de aile için ise baskasinin yardımı ile hayatını devam ettirir ibaresine.kendiniz için ise bu ilde tedavisi yoktur gibi gibi bir ibarete bakiyorlar
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik süresi 15 yıla düşürülmelidirÜnvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkBaşka kurumda çalışılan sürenin Uzman öğretmenlik için sayılmaması.ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Hizmetli görevde yükselmeyle öğretmen olabilir mi?Rehber öğretmenlerin nöbet tutması gerekmektedir.Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden GörevlendirilmesiÖğretmenin bedelli askerliğiBirlik Olalım, Promosyonları Zirveye Taşıyalımİstifa eden idareci olursa ikinci iller arası atamaya başvurabilir mi?

Sözlük

şu an çalan şarkı 4 zenginlerin mutsuz olması 3 metroda bacaklarını açan erkeklere çamaşır suyu dökmek 2 falabella 1 mozaik pasta 1 bi mola radyo yayını 2 rakip 2 güne bir şiir bırak 1 hanım köylü 1 Bugün bana yarın sana 1

Son Haberler

MEB'den Özel Eğitim Öğrencilerine Dolandırıcılık UyarısıMemleket Partisi 2'nci Olağanüstü Kurultayı'nda kapanma kararı aldıKarabük'te ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyorYerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Yüzde 70 ArttıOtomobil, radar uygulaması yapan araca çarptı: 1'i polis 2 yaralı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.