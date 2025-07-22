Heyet Raporunda Kararı Açıklama Kısmına Yazmışlar

mazeret de aile için ise baskasinin yardımı ile hayatını devam ettirir ibaresine.kendiniz için ise bu ilde tedavisi yoktur gibi gibi bir ibarete bakiyorlar

mazeret de aile için ise baskasinin yardımı ile hayatını devam ettirir ibaresine.kendiniz için ise bu ilde tedavisi yoktur gibi gibi bir ibarete bakiyorlar