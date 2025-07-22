Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 19:28
Promosyon faizsiz 500.000 Tl kredi seçeneği de olmalı

İsteyene peşin promosyon parası isteyene faizsiz 500.000 TL kredi verilsin


polis olsam
Aday Memur
22 Temmuz 2025 19:35

400ü verin bu iş çözülsün


solder312131
Şef
22 Temmuz 2025 20:00
promosyon 200 bin flan verilirse sanmamda ama o civarda verilirse faizsiz kredi 750 binden aşağı olmamalı
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