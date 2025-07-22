Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Temmuz 2025 19:44
Cte ünvan değişikliği öğretmenlik sınavına girenler

Sınava nasıl çalıştınız? Ben ilk kez gireceğim ve hala çalışmaya başlamadım 3-4 ay sınavı kazanmak için yeter mi?

Not: torpilin yoksa girme vs bunları yazacaklar yazmayın sorum bu değil.

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