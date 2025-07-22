Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 19:58
Memur Sen toplu görüşme talepleri
Memur senin açıkladığı toplu görüşmelerde ana başlıklarda ek bir zam , veya ikramiyet /tediye gibi hiçbir talebin olmadığını biliyormuydunuz üye arkadaşlar ,artık sizle dalga geçiyorlar

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