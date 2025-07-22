Görevde yükselme sınavları nasıl oluyor

Geçmiş soruları internette bulursunuz, kurumlar kendi yaptığı için zorluğu belki biraz değişebilir ama ben MEB'in eski sorularına bakmıştım kolaydı, biraz çalışmayla halledilir. Sözlü sınav da oluyor sanırım ek olarak.

Geçmiş soruları internette bulursunuz, kurumlar kendi yaptığı için zorluğu belki biraz değişebilir ama ben MEB'in eski sorularına bakmıştım kolaydı, biraz çalışmayla halledilir. Sözlü sınav da oluyor sanırım ek olarak.