Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 20:17
Görevde yükselme sınavları nasıl oluyor

GİH ten Teknik hizmete mühendis kadrosuna geçem istiyorum acaba sınav konuları nedir kuruma göre değişiyor mu çok mu zor. malum mühendislik derslerinin çoğu unutuyoruz haliyle


VHKİ-MEB
Şef
22 Temmuz 2025 20:34
Geçmiş soruları internette bulursunuz, kurumlar kendi yaptığı için zorluğu belki biraz değişebilir ama ben MEB'in eski sorularına bakmıştım kolaydı, biraz çalışmayla halledilir. Sözlü sınav da oluyor sanırım ek olarak.

Uzmanbey27
Aday Memur
22 Temmuz 2025 20:52

Araştırım hemen ama kurumumuz 4 yıldır açmadı seneye belki açar. ŞU AN UZM.YRD. maaşı alıyorum cidden gülünç seviyesinde aynı işi yaptığım mühendisler benden %25 fazla alıyor. haliyle üzüyor

VHKİ-MEB, 2 saat önce
Geçmiş soruları internette bulursunuz, kurumlar kendi yaptığı için zorluğu belki biraz değişebilir ama ben MEB'in eski sorularına bakmıştım kolaydı, biraz çalışmayla halledilir. Sözlü sınav da oluyor sanırım ek olarak.
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