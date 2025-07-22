Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 21:30
BİLGİ İLİŞİK KESME

ARKADAŞLAR AYIN 10 UNDA İLİŞİK KESSEM 15 İ MAAŞ YATARMI BAŞLAMA YAPMADAN


Klcknn
Aday Memur
22 Temmuz 2025 21:37

Hayır

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKonya'da polise adaletPöh Arkadaşlar neden böyle saygısız ?Ev sahibi ile sorun yaşayanlar2025 banka promosyonuEmekli Emniyet Mensupları MağdurGöreve İade Sonrası Yatan Toplu Ödeme Hakkında

Sözlük

başka ülkede yaşamayı istemek 1 çok beklersin 2 rakip 2 mutluluk veren kokular 1 güne bir şiir bırak 1 falabella 1 günün filmi 1 bi mola radyo yayını 1 Bugün bana yarın sana 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Kahramanmaraş'ta bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdüGözler perşembe günü açıklanacak 'faiz' kararındaBaşkentte feci kaza: Ters yöne girerek 2 kişinin ölümüne sebep olduSuriye ve İsrail ABD'nin arabuluculuğunda görüşecekEskişehir'de çıkan orman yangıyla ilgili Afyonkarahisar'da bir köy boşaltıldı

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.