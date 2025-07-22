Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 21:32
konyada polislere saldiran corbaci calisanlari...

olay, kentteki bir uygulama noktasının hemen karşısında bulunan çorbacıda yaşandı. iş yapamadıklarını öne süren çorbacı çalışanları, uygulama nedeniyle müşteri gelmediğini iddia ederek polis ekiplerine sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

trafik polisine arkadan saldiran kisi avrupada olsa suan morgda olurdu.

https://x.com/darkwebhaber/status/1947292618615828809?t=MiCwwYD23YPz86SgMdbZaA&s=19

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