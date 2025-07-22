Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 22:13
Polisin Sahipsizliği

7 senedir 3 farklı ilde trafikçi olarak çalışıyorum. Sağlam tek bir sağlam yaka kamerası yok. Mukavemet oluyor kavganın ortasında durun ben kameraya çekecek diyip kenara mı çekilelim ne saçma işler.Örneğin Konya'daki uygulama noktası bahanesiyle örgütçü kekolar polise saldırıyor biliyorki işletme kamerası haricinde görüntü yok, herşey havada kalıyor. Son egm bize alkol denetiminde bozuk kamerayı niye açmadınız diye soruşturma yazısı gönderiyor. Her polise kamera takılsa mukavemet oranı bıçak sırtı gibi kesilir tabi bunu yasal olacakta desteklemek lazım. Molotof un ateşli silahlar kapsamına alındığında bir anda durması gibi .Neyse polisi bu hale getirenin ayağı duba kenarında kaysın

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