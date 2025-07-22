Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 22:15
Eş durumu tayini çelişkisi

Merhaba değerli emniyet teşkilatı mensupları abilerim,kardeşlerim aklıma takılan bir durum var ve sizin tecrübeleriniz ve bilgilerinizden faydalanmak istiyorum bana yardımcı olursanız çok sevinirim emniyetin tayin yönergesinde personel kendi kütüğünde görev yapamaz gibi bir ibare var kadın personel içinde evlenmeden önceki kütük baz alınıyormuş ama polis okulları ile alakalı bir yazı göremedim

Ben nişanlımın memleketi olan bir ilin ilçesinde Astsubay olarak görev yapmaktayım görev yaptığım ilçede Polis Okulu da mevcut evlendiğimde eşim benim benim yanımda eş durumundan tayin olabilirmi kendi memleketinde görev yapmasa bile polis okuluda bunu kapsıyormu sorularımın cevabını net bir şekilde bulamadıgım için burada konu açtım şimdiden yardımcı olan tüm abilerime teşekkürler

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