Soruşturmada adım geçiyor

Sosyal medyada bir grupta post altında muhabbet ederken bir kadın bana vize işlemlerinden tanıdığın var mı diye sormuştu. Bende birini önerdim. Sonra bu ikisi arasında alacak verecek meselesi oluşmuş. Kadın para gönderiyor alamıyor. Kadın haliyle şikayetçi olmuş adamdan. Ama şikayet dilekçesinde benim önerdiğimi söylemiş. Benden şikayetçi değil. Asla ve asla ne hesabıma para girdi ne bişey. Bu para olaylarından hiç haberimde yok. Kendimde memurum. Memuriyete halel getirecek birşey olmasından çekiniyorum şu an hiç alakam olmayan bi meseleden dolayı. Benim dosyadaki durumum ne olur tanık olarak mı dinlenirim yoksa benide şüpheli sıfatına koyar mı savcı? Bunuda şöyle öğrendim kadın adamdan şikayetçi oldum diye ifade tutanağını atmış özel mesajdan bana