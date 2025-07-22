Promosyon Hakkında Son Konu Başlığı

hesaplara da Ocak ayi içerisinde geçmesi kuvvetle muhtemel. ( öncekinde olduğu gibi bankkart puan olarak da 3 , 5 bin eklenebilir)

hesaplara da Ocak ayi içerisinde geçmesi kuvvetle muhtemel. ( öncekinde olduğu gibi bankkart puan olarak da 3 , 5 bin eklenebilir)