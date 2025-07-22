Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


22 Temmuz 2025 22:43
Promosyon Hakkında Son Konu Başlığı

forumda sürekli promosyon hakkında yeni başlıklar açılıyor. süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. Aralık ayı itibariyle bankalar açık artirmaya girecek ve aralığın sonuna doğru netleşecek. tüm şehirlerde tek bir çatı altında olabileceğini gibi MEB e benzer her il kendi bünyesinde de yapabiliyor. ( yüksek ihtimal yine çoğunlukla tek merkezden yapılacak) tutara gelecek olursak da evet çok yüksek rakamlar hakkımız fakat realist bakacak olursak maaş x1.5 olma ihtimali yüksek bu da yaklaşık 110 bin civarı yapar. inşallah 300 500 binler olur ama eğer bir plan yapılacaksa 110 binler için yapılırsa daha gerçekçi olacaktır.


Tiamo00
Şef
22 Temmuz 2025 22:45
hesaplara da Ocak ayi içerisinde geçmesi kuvvetle muhtemel. ( öncekinde olduğu gibi bankkart puan olarak da 3 , 5 bin eklenebilir)

Cankvrl38
Aday Memur
22 Temmuz 2025 23:02

Dayı peki Harran Üniversitesi 3 bin personele 300 bin aldığında sorgulamıcan mı demek oluyomus biz niye 1 milyon personele 500 bin tl almıyoruz diye. Neyin gerçekciligi gerçekçilik başka hakkını yedirmek başka şey. 400 binden aşağısı anamıza avradımıza sövülmesidir. Başka bi şey değil.


Tiamo00
Şef
22 Temmuz 2025 23:06
kendi iclerinde verebiliyorlar. geçen gün ilçe MEB de 85 binle anlaştı buna ne diyeceksiniz?. evet 300 aşağısı olmaması gerekiyor kabul edilemez fakat zaten az çok bankaların vereceği teklifler belli. Aralık ayında dediğimi daha iyi anlarsınız
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