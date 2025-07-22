Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Temmuz 2025 23:08
Hazırlık kademeye işlenir mi ?

Lisede okuduğum hazırlık sınıfını kademeye işletebiliyor muyum? Oluyorsa eğer ne yapmam lazım?


Shangrilla
Memur
22 Temmuz 2025 23:39

Evet 1 kademe veriyor. Lisenizden hazırlık sınıfı okuduğunuza dair bir belge almanız gerekebilir.


Pessantra
22 Temmuz 2025 23:55

Teşekkür ederim

Shangrilla, 58 dk. önce

Evet 1 kademe veriyor. Lisenizden hazırlık sınıfı okuduğunuza dair bir belge almanız gerekebilir.

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