Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 23:45
İSTİFA ETTİM
Arkadaşlar Temmuz başında istifa ettim İzmir Belediyesinde Çöpçü olarak başladım. Şimdilik 80 bin alıyorum yemek yol hariç. Eylülde 130 bin olacak hamd olsun. Gelmek isteyen varsa referans olabilirim 2 kişilik referans hakkım var. referans kodum : 155

polis olsam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 00:15

ben de mülakatı geçtim. neden istifa ettin abi


Ahmet can10
Aday Memur
23 Temmuz 2025 00:36
Nasıl geçtin la sen mülakatı dalga geçiyor anlamıyormusun uyanık olun az
polis olsam, 22 dk. önce

ben de mülakatı geçtim. neden istifa ettin abi

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerKonya'da polise adaletEmekli Emniyet Mensupları Mağdur2025 banka promosyonu3 yıl önce aldığım kıdem cezaları başıma bela oldu yardım lütfenPolis okulu dönem sonu mezun olamama.Editörden talep

Sözlük

rakip 2 Bugün bana yarın sana 1 günün filmi 1 zenginlerin mutsuz olması 3 çok beklersin 2 bi mola radyo yayını 1 başka ülkede yaşamayı istemek 1 hanım köylü 1 mutluluk veren kokular 1 çorbada tuzu olmak 1

Son Haberler

Üniversite Akademik İlanında Üç Farklı HataVade Farksız 6 Taksitle 85.000 TL Albaraka'da!Bursa'da feci kazada polis ve ailesi hayatını kaybettiDenize kanalizasyon deşarj eden belediyeye rekor cezaBursa'da 'Çetkinler' suç örgütü çökertildi

Editörün Seçimi

Memura yüzde 6 işçiye yüzde 24yeni işçi maaşı en düşük 75 bin2025 Temmuz maaşlarımızı yazalımMemur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.Kamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.