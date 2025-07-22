Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


22 Temmuz 2025 23:54
Promosyon kesin bilgi
Arkadaşlar toplantıya katılacak biri olarak söylüyorum 3 yıllık 75 bin tl hamd olsun hayırlı olsun. Kesin bilgidir

aericon
Şef
23 Temmuz 2025 00:11

diğer konusuda bu https://forum.memurlar.net/konu/2585836/istifa-ettim.html özet olarak kılçıksız bir orospu çocuğu kaale almayın


Ahmet can10
Aday Memur
23 Temmuz 2025 00:14
Sen anca katıksız o ların toplantısına katılırsın

emir mehmet
Şube Müdürü
23 Temmuz 2025 00:35
burda ve aynı anda öğretmenler formuna gıcık bir başlık atan tiplerden
Toplam 3 mesaj

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