Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 00:18
Sözleşme Imzalamayanin Durumu

4b sözleşmeli olarak üniversiteye güvenlik olarak asil kazandım ama güvenlik soruşturması bitmedi sadece evrak teslimi yaptım. Merkezi atamada TMO, Üniversite ve bazı bakanlıklarin tekniker kadrolarına başvurdum. Merkezi atamayla kazanma durumu olursa nasıl hareket etmeliyim, sözleşme Imzalamamanin yaptırımı var mıdır?

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