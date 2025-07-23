Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 02:32
Son hecenin tersinden kelime türetme oyunu

Örneğin ka-lem..... Mel..... Melda

İlk kelime benden olsun

Sancak

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