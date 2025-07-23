KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


23 Temmuz 2025 04:15
Teiaş 435 kişilik işçi alımı

Merhaba arkadaşlar teiaşın 435 kişilik işçi alımı mülakatına girdim. Mülakat ne zaman açıklanacak bı bilgi sahibi olan varmı acaba

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