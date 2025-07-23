Arkadaşlar Adli Tıp Kurumu alımları hakkında birkaç merak ettiğim konu vardı onun için yazıyorum.

1) Genetik ve Biyomühendislik bölümü okuyorum seneye sınava gireceğim. 90 gibi bir puan gerekiyor gördüğüm kadarıyla sınav kısmında kendime güveniyorum fakat bu mülakatlarda ne tarz sorular soruyorlar. Özellikle biyolog pozisyonları için. Bu konuda bilgi verebilecek birisi varsa sevinirim.

2) Bazı postların altında yıpranma payı gibi ek ödemelerden bahşedilmiş. Sonuçta kullanılan numelerin temiz olmaması ve bozunma süreleri vb durumlara dikkat etmek gerekiyor. Bunun hakkında internette de bir bilgi yok?

3) Alımlar mı az yoksa branş mezunu sayısına oranla alımlar normal midir? Çünkü her alımlar da 3 5 tane biyolog alımı yapıyor.