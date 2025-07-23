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Editörler : Lanet


23 Temmuz 2025 09:20
Atlı Karınca

Atlı Karınca

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Şeker, çikolata yiyemedi o çocuklar

Atlı karıncaya binemedi o çocuklar

Yeter gavur tohumu zulmün bizlere yeter

İmam Hüseyn sevecek sizi gelin çocuklar

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Bizler Akparti'liyiz gönüldedir Filistin

Bazen kıblemiz Mescid-i Aksadır Filistin

Kıblemiz Kabe olur kıblem karışır bazen

Namaz kılamayız oruç tutamam Filistin

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Ben Nakşiyim vird tesbihime dolarım seni

Gümüş yüzüğümün taşıyla çırparım seni

Benim bir sünnet ordum var bombalarım gavur

Sadece misvakımla bedbaht ederim seni

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Meczup Barış

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