Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2025 09:36
Yarı Zamanlı Çalışma

Ben öğretmen gözüyle bakıyorum branş öğretmeni arkadalar zaten haftada 21 saat derse girme hakları var idareleri iyiyse bu 21 saati 3 veya 4 güne dağıtıyor boş günleri oluyor yarı zamanlı çalışmış gibi oluyorlar maaşları da tam yatıyor üstelik.

Sınıf öğretmenleri için yarı zamanlı çalışma diye birşey olmaz.. o zaman ücretli öğretmen istihdam edilmesi lazım çocuğun öğretmenine 3 gün kadrolu sınıf öğretmeni girse 2 gün de ücretli öğretmen girse o sınıf maffolur buna veli de itiraz eder özellikle 1. sınıfta bu olacak olursa çocuk okumaya geçmez. Sınıf öğretmeni için yarı zamanlı çalışma imkansız gibi birşey.

İşin para kısmından bakarsak memurlar zaten geçinemiyor kimse maaşını yarıya düşürmez, asla böyle birşey olmaz. Ben yarı zamanlı çalışmadan hiçbir devlet memurunun yararlanacağını zannetmiyorum. bırakın yarı zamanlı çalışmayı geçinebilmek için çoğumuz ek iş yapıyoruz


bulaşşıkk
Şef
23 Temmuz 2025 09:44

Göstermelik yapılan bir uygulama. Millet tam maaşla geçinemiyor yarım maaşla kim ne yapsın.

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