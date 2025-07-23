Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Temmuz 2025 09:46
Memurlukta yapılan askerlik

Selamın aleyküm

11 yıllık memurum memur olduktan altı ay sonra askere gittim altı ay yapıp geldim 2014 de şimdi devrelerim 4-1 düşüp farkını almışken ben 5-3 deyim memur olmadan önce yapılan askerlik sayılıyor memurken yapılan askerlik sayılmıyor dedindi bu durumu yaşayan varmı yapılacak birşey varmı


the back of furkan
Şube Müdürü
23 Temmuz 2025 11:09

yedek subay yapsaydın bunların hiçbiri başına gelmeyecekti


murat0004
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:47

Yedek subay olarak belirlenme TSK tasarrufun da olan birşey

the back of furkan, 47 dk. önce

yedek subay yapsaydın bunların hiçbiri başına gelmeyecekti

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