Anana ailene küfür ettirmeyi ne çok seven var bunlar da bundan zevk alıyor demekki güncel tutalım ki anası varsa bacısı varsa tüm sülalesinin kulakları çınlasın

Anana ailene küfür ettirmeyi ne çok seven var bunlar da bundan zevk alıyor demekki güncel tutalım ki anası varsa bacısı varsa tüm sülalesinin kulakları çınlasın