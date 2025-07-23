Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Son Sayfa

23 Temmuz 2025 10:32
Müjde
Çok sağlam yerden istihbarat aldım. Bugün rütbe farketmeksizin tüm emniyet personeline ( Bekçiler ve Jandarma hariç ) her 1 kg yağsız kıyma desteğinde bulunacak

kantar05
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:35
Yönetımın bazı insanların paylaşımlarını...... Neyse yazmak istemiyorum kardeş canımı sıkmak istemiyorum.......

sdtmtl
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:37
Bilgi verenleri engelleyip böyle şey çocuklarını engellemiyolar

gamlıbaykuss
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:41

Yanasipyanasip
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:47

Keşke o gece başı ağrısayda sen olmasaydın


Police9696
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:47
nerde bu editörler. adam kaç başlık açmış işsiz güçsüz herif milletle eğleniyor

Akın13030
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:51
şimdi birisi gelip ailene küfür etse ne olacak kardeş

Officer3452
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:53
bu arkadaşı kamu kurum ve kuruluşlarını aşağılamak ve kin ve nefrete sürüklemekten egm mail ihbara gönderdim. hadi bakalım devam et..

Nsz55
Aday Memur
23 Temmuz 2025 10:58

Edıtormudur yonetım mıdır neyse artık hiç mi kontrol mekanızmasından gecmıyor bu baslıklar ne hakkında konu acılmıs dıye bakılmıyor mu onaydan gecmıyor mu.. Tam olarak ne iş yaparlar ne ile ilgilenirler bu edıtorrler yonetımler?


kral122
Genel Müdür
23 Temmuz 2025 11:00

Müjde senin gibi gereksizlere lolipop verecekler


PavelNedved1
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:01
Güncel tutalım beyler

Redkit112
Şef
23 Temmuz 2025 11:04
buraya yazamadığım gün yüzü görmemiş küfürler ettim sana. bil istedim.

eresdo
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:04
ananı hep güncel tutuyoruz merak etme
PavelNedved1, 55 dk. önce
Güncel tutalım beyler

Enginpol
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:06
Anana ailene küfür ettirmeyi ne çok seven var bunlar da bundan zevk alıyor demekki güncel tutalım ki anası varsa bacısı varsa tüm sülalesinin kulakları çınlasın

PavelNedved1
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:06
bu akşam 21:00 de etkinliğe katılımda özen gösterelim beyler. #Emniyetİçin75BinTlPromosyon

BAYYCU-NOYAN
Şef
23 Temmuz 2025 11:15

a.ammmmmna goyimmmmm..anladın sen..


polis olsam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:17

kaynak gösterebilir misiniz? çok fazla söylenti var da


pls.man
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:19
o çocukları bu sayfada paylsim açabiliyor mu arkadaslar

PavelNedved1
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:20
emniyetingücüadına.kom orada kampanyaya katıl kısmında 1 kg yağsız kıyma seçeneğini işaretliyorsun. dilersen yağlısda var
polis olsam, 39 dk. önce

kaynak gösterebilir misiniz? çok fazla söylenti var da


polis olsam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:22

pek inandırıcı gelmedi bana. çünkü böyle şeyler ptt kart ile oluyor. ihaleden sonra herkesin siciline tanımlanıyor. sms ile alışveriş yapıyorsun. bence kaynağı bi daha kontrol et abi

PavelNedved1, 36 dk. önce
emniyetingücüadına.kom orada kampanyaya katıl kısmında 1 kg yağsız kıyma seçeneğini işaretliyorsun. dilersen yağlısda var

Gölge-Adam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:24
Bu operasyon çocuğu sümüklü fetönun don koklayicisi.
Toplam 25 mesaj
12

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