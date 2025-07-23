Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


23 Temmuz 2025 11:11
MEMURLAR NET` E GİRMEYELİM
polis olmayan kisiler polis sayfasinda yorum yapiyor ve tahrik ediyor adminler ses cikarmiyor. kullanmaktan vazgecelim.

PavelNedved1
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:13
+1

polis olsam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:16

biz nerden bilgi alcaz o zaman abi


ElmaMustafa
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:22
En güzel soru
polis olsam, 41 dk. önce

biz nerden bilgi alcaz o zaman abi


ALTARİN OĞLU
Şef
23 Temmuz 2025 11:42
kardesim biz benim dedigimi yapma fikrine katilirsak site one gore tedbirini alir belki. guvenli degil burasi bizim icin. polis olmayanlar burda yorum yapiyorsa sikintidir bu .
polis olsam, 41 dk. önce

biz nerden bilgi alcaz o zaman abi


polis olsam
Aday Memur
23 Temmuz 2025 11:54

ben de polis değilim ama mülakatı geçtim eğitime çağırmalarını bekliyorum. bilgi almak için güzel bi site.

ALTARİN OĞLU, 15 dk. önce
kardesim biz benim dedigimi yapma fikrine katilirsak site one gore tedbirini alir belki. guvenli degil burasi bizim icin. polis olmayanlar burda yorum yapiyorsa sikintidir bu .

jackreacher52
Memur
23 Temmuz 2025 11:56

dahice bi fikir

Toplam 6 mesaj

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